SESA altera funcionamento de serviços durante feriado no ES; veja o que funciona
Atendimentos administrativos e eletivos pararam na sexta (10) e retornam na terça-feira (14)
A Secretaria de Estado da Saúde ajusta o funcionamento de parte dos serviços públicos durante o feriado de Nossa Senhora da Penha, celebrado na segunda-feira (13).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os atendimentos administrativos e procedimentos eletivos seguem até sexta-feira (10). Em seguida, as unidades suspendem essas atividades e retomam o serviço na terça-feira (14).
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Além disso, as Farmácias Cidadãs estaduais interrompem o atendimento após sexta (10). A medida atinge unidades em municípios como Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, Cariacica, Castelo, Colatina, Guaçuí, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória. Todas reabrem na terça (14).
Da mesma forma, os Centros Regionais de Especialidades mantêm o funcionamento até sexta-feira (10). Depois, as unidades de Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus retomam o atendimento normal na terça (14).
No Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), o ambulatório segue o mesmo cronograma. No entanto, a enfermaria permanece ativa durante todo o período. O atendimento ocorre sem interrupção, 24 horas por dia, inclusive no feriado e no fim de semana.
Por outro lado, o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, mantém o atendimento diário. A unidade funciona das 7h às 19h, com cadastro de doadores até as 18h20. Já os pontos de coleta em Colatina, Linhares, São Mateus e Serra operam até sexta (10) e retornam na terça (14).
Enquanto isso, os serviços de urgência e emergência seguem ativos. O Samu 192 mantém atendimento integral. Além disso, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) funciona 24 horas, pelo telefone 0800-283-9904, com orientações em casos de intoxicação.
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