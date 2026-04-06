Setor agropecuário amplia contratações em várias cidades do Espírito Santo
Cooperativa oferece oportunidades em diversas cidades com inscrições abertas em abril
A Nater Coop abriu novas vagas de emprego no Espírito Santo e em Minas Gerais e concentra a maior parte das oportunidades no território capixaba. A cooperativa busca profissionais com níveis fundamental, médio e técnico para diferentes funções. Dessa forma, os interessados devem acessar o portal de recrutamento da instituição para realizar a inscrição e conferir os detalhes de cada cargo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Entre as vagas disponíveis, a cooperativa oferece funções como auxiliar de loja em cidades como Linhares, Muniz Freire, Rio Bananal e Governador Lindenberg. Além disso, há oportunidades para assistente de pessoal em Santa Maria de Jetibá, consultor técnico em Afonso Cláudio e Sooretama, além de pedreiro também no município serrano. Os prazos de inscrição variam, com algumas vagas disponíveis até o início de abril e outras se estendendo até o fim do mês.
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A cooperativa também disponibiliza vagas administrativas e operacionais, como auxiliar de limpeza e assistente administrativo em Ibiraçu, além de funções na área agroindustrial, como auxiliar de classificação de ovos e granjeiro em cidades da região serrana. Ainda há oportunidade para vendedor de loja em Santa Maria de Jetibá e para consultor técnico de campo em Governador Lindenberg. Em Minas Gerais, a Nater Coop oferece vaga para vendedor externo na cidade de Inhapim.
O que a empresa pede?
Os requisitos variam conforme o cargo, mas, de forma geral, a cooperativa solicita escolaridade compatível com a função e conhecimentos básicos de informática. Isso porque, para algumas vagas, a experiência na área e a Carteira Nacional de Habilitação são consideradas diferenciais. Em cargos técnicos, exige-se formação específica em áreas como agricultura e agropecuária.
Com mais de seis décadas de atuação, a Nater Coop reúne milhares de cooperados e mantém forte presença no agronegócio. Assim, a instituição atua com lojas agropecuárias, produção de alimentos, nutrição animal e café, além de manter relacionamento com milhares de produtores rurais. Dessa forma, as novas vagas reforçam a expansão das atividades e a demanda por profissionais em diferentes regiões.
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