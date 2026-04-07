Saneamento reduz internações em mais de 50% em Cachoeiro

Dados do Painel do Saneamento (IBGE/2024) mostram que Cachoeiro de Itapemirim reduziu em 53,37% as internações por doenças relacionadas à falta de saneamento ao longo da última década.

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O levantamento utiliza informações do DataSUS e evidencia a relação direta entre os serviços de água e esgoto e a saúde da população. Além disso, o indicador reforça o impacto das ações no município.

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O recorte por faixa etária apresenta resultado ainda mais expressivo. Entre crianças de 0 a 4 anos, as internações caíram 66,36% no período entre 2014 e 2024. Ao mesmo tempo, as hospitalizações por doenças gastrointestinais infecciosas, como diarreia e disenteria, reduziram 66,10%. Dessa forma, os dados indicam avanço consistente na prevenção de enfermidades.

A cobertura de água tratada atinge 99% da área de concessão em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, o sistema de esgotamento sanitário complementa esse atendimento. Assim, o conjunto de serviços atua como barreira para a disseminação de doenças.

Entre as enfermidades associadas à ausência de saneamento, estão febre tifoide, cólera, leptospirose, hepatite A e verminoses. Portanto, a ampliação dos serviços contribui diretamente para a redução desses casos.

Indicadores de saúde e infraestrutura

Os dados do DataSUS evidenciam a evolução dos indicadores de saúde no município. Ao mesmo tempo, os resultados acompanham os investimentos realizados na infraestrutura de saneamento. Dessa maneira, a melhoria nos serviços reflete na diminuição das internações.

Além disso, a modernização dos sistemas de água e esgoto fortalece o atendimento à população. Com isso, o município mantém avanços nos índices de saúde pública.

Relação entre saneamento e qualidade de vida

O acesso à água potável e ao tratamento adequado do esgoto influencia diretamente a qualidade de vida. Dessa forma, a expansão dos serviços contribui para a prevenção de doenças e para a melhoria das condições sanitárias.

Além disso, os investimentos contínuos em tecnologia e operação dos sistemas ampliam a eficiência dos serviços. Portanto, os resultados apresentados indicam impacto positivo na saúde coletiva ao longo dos anos.