Santa Teresa abre inscrições para processo seletivo na saúde

A Prefeitura de Santa Teresa abriu inscrições para os Processos Seletivos Simplificados do ICEPi/Sesa. A iniciativa segue os editais nº 024/2026 e nº 025/2026. O objetivo é selecionar profissionais para atuação em atividades de ensino em serviço na Atenção Primária à Saúde.

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As vagas contemplam diversas áreas. Entre elas, estão Assistência Social, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Educação Física, Psicologia, Terapia Ocupacional, Odontologia e Medicina. Dessa forma, o processo amplia as oportunidades para profissionais que desejam atuar na rede pública de saúde.

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As inscrições seguem abertas até sábado (26). Além disso, o procedimento ocorre de forma online, o que facilita o acesso dos candidatos. Para participar, é necessário acessar o site oficial do ICEPi e seguir as orientações previstas nos editais.

A iniciativa integra o Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde. Nesse sentido, a proposta busca fortalecer os serviços oferecidos à população. Ao mesmo tempo, contribui para a formação continuada dos profissionais, ampliando a qualidade do atendimento no sistema público.