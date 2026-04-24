Vila Velha abre processo seletivo na Educação com salários de até R$ 4,2 mil

A Secretaria de Educação de Vila Velha abriu um Processo Seletivo Simplificado para contratar, de forma temporária, profissionais para o setor administrativo da rede. A iniciativa amplia o quadro de apoio e oferece oportunidades em diferentes áreas.

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Entre os cargos disponíveis estão Assistente Social, Bibliotecário, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Regente de Banda, Secretário Escolar e Tradutor e Intérprete de Libras. Dessa forma, o edital contempla funções técnicas e especializadas, atendendo a diversas demandas da Educação.

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Além disso, o edital nº 06/2026 foi publicado no Diário Oficial do município nesta quinta-feira (23). As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet e seguem abertas até o dia 29 de abril. Os interessados devem acessar o site oficial da Prefeitura de Vila Velha para garantir a participação no processo.

Os salários variam entre R$ 2.029,84 e R$ 4.272,64, conforme o cargo e a carga horária. Além da remuneração, os profissionais contratados também recebem benefícios, como auxílio-alimentação.

Por fim, o processo seletivo assegura a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, em conformidade com a legislação municipal.