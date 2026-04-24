São Jorge é celebrado pela Igreja Católica? Entenda

São Jorge é uma das figuras mais conhecidas do cristianismo e segue sendo celebrado pela Igreja Católica, embora sua memória litúrgica seja considerada facultativa desde a reforma do calendário realizada em 1969, durante o pontificado de Papa Paulo VI. Ainda assim, o santo mantém forte devoção popular, especialmente no Brasil.

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Tradicionalmente representado como um guerreiro montado a cavalo enfrentando um dragão, São Jorge simboliza, na fé cristã, a vitória do bem sobre o mal. O dragão é associado à idolatria e à destruição, enquanto a lança representa a fé capaz de superar adversidades.

Segundo a tradição, o santo nasceu por volta do ano 275, na Capadócia, região que hoje pertence à Turquia. Após a morte do pai, mudou-se para a Palestina, onde cresceu e seguiu carreira militar no Império Romano. Já adulto, integrou a guarda do imperador Diocleciano.

Mesmo inserido no exército, São Jorge não escondeu sua fé cristã e se posicionou contra a perseguição aos seguidores de Jesus. Após distribuir seus bens aos pobres, declarou-se cristão publicamente em 302. Diante da recusa em renunciar à fé, foi torturado e condenado à morte. A execução ocorreu em 23 de abril de 303, em Nicomédia.

Com o passar dos séculos, sua devoção se espalhou por diferentes regiões, como Palestina, Constantinopla e Egito. Atualmente, ele é venerado não apenas pela Igreja Católica, mas também por tradições como a Ortodoxa e a Anglicana.

No Brasil, a figura de São Jorge também se relaciona ao sincretismo religioso. Em religiões como a Umbanda, ele é frequentemente associado a Ogum, orixá ligado à força, à batalha e à proteção. No entanto, especialistas ressaltam que essa associação é simbólica e histórica, não representando uma equivalência religiosa direta entre o santo católico e as crenças de matriz africana.

Dessa forma, São Jorge permanece como um símbolo de fé, coragem e resistência, com forte presença tanto na tradição cristã quanto na cultura popular brasileira.