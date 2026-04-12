Saúde: o que abre e fecha no feriado da Penha no Espírito Santo

A Secretaria de Estado da Saúde informa que parte dos serviços públicos terá alteração no funcionamento por causa do feriado de Nossa Senhora da Penha, celebrado na segunda-feira (13). Os atendimentos administrativos e eletivos seguem até esta sexta-feira (10) e, posteriormente, retornam na terça-feira (14).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, as unidades das Farmácias Cidadãs estaduais suspendem o atendimento após sexta-feira (10). Entre elas estão os polos de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Guaçuí, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória. Todas retomam as atividades na terça-feira (14).

Leia também: Festa da Penha: celebração inédita reúne casais e emociona fiéis

CREs e Crefes

Da mesma forma, os Centros Regionais de Especialidades (CREs) mantêm o funcionamento até sexta-feira (10). Em seguida, as unidades de Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus voltam a atender normalmente após o feriado, na terça-feira (14).

O Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes) também segue esse cronograma no ambulatório. No entanto, a enfermaria permanece ativa durante todo o período, com atendimento ininterrupto. Ou seja, o serviço funciona 24 horas, inclusive no feriado e no fim de semana.

Hemoes

Por outro lado, o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, mantém o atendimento regular todos os dias. O funcionamento ocorre das 7h às 19h, com cadastro de doadores até as 18h20. Já as unidades de coleta em Colatina, Linhares, São Mateus e Serra operam até sexta-feira (10) e retornam na terça-feira (14).

Enquanto isso, os serviços de urgência e emergência seguem sem interrupção. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) continua em funcionamento integral. Além disso, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) atende 24 horas por meio do telefone 0800-283-9904, oferecendo orientações em casos de intoxicação por medicamentos, plantas ou contato com animais peçonhentos.