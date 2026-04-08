Sebrae abre inscrições para prêmio de jornalismo no ES

O Sebrae abriu as inscrições para a 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) na etapa Espírito Santo. A iniciativa reconhece produções jornalísticas sobre empreendedorismo e pequenos negócios. Além disso, profissionais e estudantes podem se inscrever até o dia 8 de junho, por meio do site oficial.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O prêmio reúne reportagens publicadas em diferentes plataformas. Assim, contempla conteúdos em texto, áudio, vídeo e fotojornalismo. Paralelamente, a categoria especial de Jornalismo Universitário amplia a participação de estudantes. Dessa forma, o PSJ valoriza tanto a atuação profissional quanto a formação acadêmica no jornalismo.

Leia também: Itapemirim oferece linha de crédito especial para mulheres empreendedoras

Em 2025, o prêmio registrou crescimento expressivo. Ao todo, foram 3.442 trabalhos inscritos no país. No Espírito Santo, por sua vez, 165 produções participaram. Com esse resultado, o estado conquistou a terceira colocação nacional, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais.

Temas e oportunidades para jornalistas

O prêmio tem como foco o empreendedorismo, sobretudo relacionado aos pequenos negócios. No entanto, a organização sugere diversos recortes temáticos. Entre eles, estão turismo, sustentabilidade, inovação, acesso a crédito e transformação digital.

Além disso, temas como empreendedorismo feminino, educação empreendedora e políticas públicas também ganham destaque. Portanto, os participantes podem explorar diferentes abordagens dentro do universo econômico e social.

Premiação no Espírito Santo

A etapa estadual oferece premiação em dinheiro para os vencedores. O primeiro lugar nas categorias principais recebe R$ 20 mil. Já o segundo e o terceiro colocados garantem R$ 15 mil e R$ 10 mil, respectivamente.

Na categoria universitária, o vencedor recebe R$ 3 mil. Contudo, os valores são pagos já com os descontos de impostos. Ainda assim, o prêmio se consolida como um dos mais relevantes do jornalismo brasileiro.

Etapas e premiação nacional

O processo seletivo ocorre em três fases. Inicialmente, a etapa estadual seleciona os melhores trabalhos. Em seguida, os classificados avançam para a fase regional. Por fim, os finalistas disputam a etapa nacional.

Os vencedores nacionais das categorias principais recebem um notebook. Já o ganhador da categoria universitária leva um celular de última geração. Além disso, entre os campeões, será escolhido o vencedor do Grande Prêmio, que também receberá um celular.

Importância do jornalismo para o empreendedorismo

O superintendente do Sebrae no Espírito Santo destacou a relevância do prêmio para o estado. Segundo ele, a imprensa tem papel essencial na valorização dos pequenos negócios.

Atualmente, os pequenos empreendimentos representam cerca de 95% das empresas formais do país. Além disso, respondem por 26,5% do Produto Interno Bruto (PIB). No mercado de trabalho, esses negócios geraram aproximadamente 80% dos empregos formais no último ano.

Diante desse cenário, o prêmio fortalece a conexão entre jornalismo e desenvolvimento econômico. Portanto, a iniciativa incentiva produções que ampliam a visibilidade desse segmento essencial para o Brasil.