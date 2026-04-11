Sedu abre inscrições para Olimpíada de Matemática 2026

A Secretaria da Educação do Espírito Santo abriu as inscrições para a Olimpíada Capixaba de Matemática 2026 (OCMAT). A iniciativa busca fortalecer o ensino da disciplina na rede pública estadual. Além disso, o projeto incentiva o raciocínio lógico, o pensamento crítico e a resolução de problemas. Ao mesmo tempo, a ação amplia oportunidades de aprendizagem e promove maior equidade entre os estudantes.

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As inscrições seguem abertas até o dia 24 de abril. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela plataforma Matemática na Rede. A olimpíada contempla alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Para isso, a organização estruturou a competição em quatro níveis. O Nível 1 atende estudantes do 6º e 7º anos. Já o Nível 2 inclui alunos do 8º e 9º anos. Por outro lado, o Nível 3 é voltado para a 1ª série do Ensino Médio. Por fim, o Nível 4 reúne alunos da 2ª e 3ª séries.

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A secretária de Estado da Educação, Andrea Guzzo, destacou o impacto da iniciativa. Segundo ela, a olimpíada estimula o desenvolvimento de habilidades essenciais. Além disso, a proposta torna o aprendizado mais desafiador e significativo. Dessa forma, a ação reforça o compromisso da rede estadual com uma educação de qualidade e mais inclusiva.

A gerente do Currículo da Educação Básica, Jocilene Gadioli de Oliveira, explicou a dinâmica da competição. De acordo com ela, o processo será dividido em duas fases. A primeira etapa ocorre entre os dias 27 e 30 de abril. Nessa fase, os alunos realizam uma prova objetiva com 10 questões, aplicada nas próprias escolas. Em seguida, professores fazem a correção.

Segunda fase

Já a segunda fase acontece no dia 8 de agosto, em Centros de Aplicação. Nessa etapa, os participantes enfrentam uma prova discursiva com cinco questões. Uma comissão acadêmica especializada será responsável pela correção. Para avançar, os estudantes precisam estar entre os 10% com melhor desempenho em cada escola. No entanto, também é necessário acertar pelo menos cinco questões na primeira fase. Em caso de empate, todos com a mesma pontuação avançam.