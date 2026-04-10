Encceja 2026 no Espírito Santo: veja datas e como se inscrever
As inscrições acontecem entre os dias 4 e 15 de maio de 2026.
O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026 já tem calendário definido no Espírito Santo. A prova oferece certificação gratuita para quem não concluiu os estudos na idade regular. No caso do ensino fundamental, é necessário ter 15 anos ou mais. Já para o ensino médio, a idade mínima é de 18 anos.
As inscrições acontecem entre os dias 4 e 15 de maio de 2026. Além disso, quem faltou ao exame de 2025 deve justificar a ausência entre 6 e 17 de abril de 2026. As provas serão aplicadas em 23 de agosto, em municípios de todo o estado. Por fim, o resultado oficial será divulgado em 14 de dezembro de 2026.
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O exame é organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ao mesmo tempo, a aplicação ocorre em locais definidos, geralmente em cidades cadastradas pela Secretaria de Estado da Educação (SEDU). Dessa forma, os participantes podem escolher o município onde desejam realizar a prova no momento da inscrição.
As provas
A estrutura do Encceja inclui quatro áreas de conhecimento, cada uma com 30 questões objetivas, além de uma redação. No ensino fundamental, as provas abrangem Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia. Já no ensino médio, o conteúdo envolve Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. As avaliações acontecem no mesmo dia, divididas entre os turnos da manhã e da tarde.
Como se inscrever
Para se inscrever, o candidato deve acessar o Sistema Encceja dentro do prazo estipulado. Em seguida, é necessário preencher os dados pessoais, escolher o nível de ensino e definir o município de prova no Espírito Santo. Além disso, é importante acompanhar as atualizações no site da SEDU-ES para informações locais.
Com isso, o Encceja se mantém como uma oportunidade acessível para jovens e adultos que desejam concluir os estudos. Portanto, o exame reforça o acesso à educação e amplia as chances de inserção no mercado de trabalho.
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