Segunda-feira terá mudanças no tempo em várias regiões do ES

O tempo segue com poucas nuvens e calor em todo o Espírito Santo durante a manhã desta segunda-feira. No entanto, a partir da tarde, áreas de instabilidade formadas pela combinação entre calor e umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas.

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Essas instabilidades atingem principalmente trechos das regiões Sul, Serrana e Noroeste. Além disso, no período da noite, a chuva avança em direção ao litoral sul e também à Grande Vitória, ampliando a área de atuação das precipitações.

Por outro lado, nas demais regiões do estado, o tempo permanece firme e sem previsão de chuva ao longo do dia. Ainda assim, o calor continua predominando, com temperaturas máximas elevadas em todas as regiões.

Enquanto isso, o vento sopra de fraco a moderado no litoral, sem provocar mudanças significativas no cenário geral.

Dessa forma, a segunda-feira será marcada por calor e aumento da instabilidade, com chuva prevista para várias áreas do Espírito Santo, principalmente entre a tarde e a noite.