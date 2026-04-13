Seis curiosidades sobre o café que vão te surpreender

O café faz parte da rotina de milhões de brasileiros. No entanto, no Dia Internacional do Café, comemorado em 1º de outubro, a bebida ganha ainda mais relevância. Além de símbolo cultural, o café movimenta a economia e reúne fatos curiosos que ajudam a explicar sua popularidade.

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A seguir, veja seis curiosidades sobre o café com base em dados de instituições oficiais e entidades do setor.

O Brasil lidera a produção mundial de café há mais de um século. De acordo com a Organização Internacional do Café, o país responde por cerca de um terço da produção global. Esse protagonismo reforça a importância do café para a economia nacional, especialmente em estados como Espírito Santo e Minas Gerais.

Além disso, o consumo interno também chama atenção. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de consumo, atrás apenas dos Estados Unidos. O consumo per capita já ultrapassa 5 quilos por pessoa ao ano, o que demonstra a forte presença da bebida no cotidiano.

Outro ponto importante envolve os efeitos do café no organismo. A cafeína, principal substância ativa, atua diretamente no sistema nervoso central. Conforme a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, o consumo moderado pode melhorar o estado de alerta, aumentar a concentração e reduzir a sensação de cansaço ao longo do dia.

No campo da produção, existem duas espécies principais de café: arábica e robusta (conilon). O arábica apresenta sabor mais suave e aromático. Por outro lado, o robusta possui maior teor de cafeína e sabor mais intenso. No Espírito Santo, por exemplo, o conilon se destaca como uma das bases da produção nacional.

Do ponto de vista econômico, o café exerce papel estratégico. Dados do Ministério da Agricultura e Pecuária mostram que a cadeia produtiva do café gera milhões de empregos diretos e indiretos. Além disso, o setor contribui significativamente para as exportações brasileiras e para o desenvolvimento regional.

Por fim, o café também tem forte ligação com a cultura brasileira. Seja no café da manhã, na pausa do trabalho ou em encontros familiares, a bebida está presente em momentos de convivência. Dessa forma, o café ultrapassa o papel de produto agrícola e se consolida como elemento social e afetivo.

Portanto, no Dia Internacional do Café, a bebida se reafirma como parte essencial da identidade brasileira. Entre tradição, ciência e economia, o café continua ocupando espaço central na vida das pessoas.

1- Brasil lidera a produção mundial

Segundo a Organização Internacional do Café, o país é responsável por cerca de um terço do café produzido no mundo.

2- Consumo alto no Brasil

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, o Brasil é o segundo maior consumidor global.

3- Café ajuda na concentração

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos aponta que a cafeína melhora o estado de alerta.

4- Duas espécies principais

Arábica (mais suave) e robusta/conilon (mais forte) dominam a produção.

5- Forte impacto econômico

O setor gera empregos e impulsiona exportações, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária.

6- Presente na cultura brasileira

O café marca encontros, rotinas e momentos sociais.