Senac oferece curso de preparo de carnes em Cachoeiro
Capacitação no Senac oferece 30 vagas com aulas noturnas
O Senac de Cachoeiro de Itapemirim abriu inscrições para o curso de Preparação e Cortes de Carnes. As vagas são limitadas e o cadastro deve ser feito presencialmente até o dia 30 de abril.
O curso disponibiliza 30 vagas. Além disso, as aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Dessa forma, a capacitação atende pessoas que buscam qualificação no período noturno.
A formação será realizada entre os dias 4 e 29 de maio de 2026. O local das aulas é o Senac Cachoeiro, situado na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 253. Assim, os participantes terão acesso a atividades práticas durante o período.
Para se inscrever, o candidato precisa ter 18 anos ou mais. Além disso, deve apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. O requisito mínimo é ensino fundamental completo ou incompleto.
As inscrições ocorrem de forma presencial. Portanto, o interessado deve comparecer ao local dentro do prazo. Dessa maneira, garante a participação no processo seletivo.
