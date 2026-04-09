Startups capixabas ganham destaque no AgroCafé

O Programa Sementes fortaleceu a presença da inovação capixaba no agronegócio durante o Fórum de Inovação e Sustentabilidade do AgroCafé, realizado em Vitória. O evento, que integrou a programação do InovaCoffee, reuniu especialistas, produtores e representantes de diversos setores. Assim, consolidou o protagonismo das startups locais na criação de soluções para a cafeicultura.

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Além disso, duas startups aceleradas pelo programa ganharam destaque. A Smartirriga e a Agrorastreio receberam reconhecimento nas categorias Irrigação, Tecnologia para Sustentabilidade e Certificação do Café. Ao todo, o evento registrou mais de 600 indicações, o que evidenciou a competitividade das iniciativas apresentadas. Nesse cenário, as startups capixabas se posicionaram entre as selecionadas, reforçando a força do ecossistema regional.

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Novas oportunidades

A participação no fórum ampliou conexões estratégicas e abriu novas oportunidades de mercado. Dessa forma, aproximou soluções tecnológicas das demandas reais do campo. Ao longo do dia, os debates abordaram temas relevantes, como mecanização da colheita, sustentabilidade e qualidade do café. Além disso, especialistas discutiram tendências e perspectivas futuras para o setor.

Representando a Smartirriga, a empresária Sheila Posse destacou a relevância da premiação.

“O reconhecimento confirma o compromisso da empresa com soluções eficientes e sustentáveis para a irrigação. Com isso, a startup busca gerar valor para produtores e fortalecer o agro capixaba”.

Já o fundador da Agrorastreio, Márcio Américo, enfatizou o impacto da rastreabilidade. De acordo com ele, a tecnologia contribui para conectar produtores ao mercado, além de agregar valor à produção. Assim, favorece uma agricultura mais transparente e alinhada às exigências atuais.

À frente do programa, a coordenadora Jamylly Caran ressaltou a importância da participação no evento.

“Ambientes como esse permitem validar soluções, ampliar redes de contato e identificar novas oportunidades de atuação. Portanto, fortalecem a jornada das startups”, explica.

O Espírito Santo se destaca como referência nacional na produção de café, especialmente no conilon. Além disso, o estado amplia sua presença no segmento de cafés especiais. Nesse contexto, a inovação se torna essencial para elevar a competitividade, promover sustentabilidade e atender às demandas do mercado global.

Programa Sementes

O Programa Sementes, por sua vez, atua como o principal projeto público de aceleração de startups no interior capixaba. A iniciativa oferece capacitação, mentorias e conexões estratégicas. Dessa forma, impulsiona soluções inovadoras e gera impacto direto na economia e na sociedade.