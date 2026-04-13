Veja quais farmácias estão atendendo durante o feriado em Cachoeiro de Itapemirim

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou a lista de farmácias de plantão para este domingo (13). O objetivo é assegurar o acesso da população a medicamentos, inclusive fora do horário comercial.

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Ao todo, cinco estabelecimentos participam do esquema. Eles estão distribuídos em bairros estratégicos, o que facilita o atendimento em diferentes regiões da cidade.

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Entre as opções, a Drogaria Master atende no bairro Guandu. Já a Drogaria Cristo Rei funciona em Ibitiquara. Além disso, a Drogalima presta atendimento em Nossa Senhora de Fátima.

Por outro lado, moradores da região de Vila Rica podem procurar a Drogaria Bernardo Horta. Enquanto isso, a Farmaston atende no bairro IBC.

As farmácias do Centro e Guandu funcionam das 7h às 22h, de forma obrigatória. Nos demais bairros, o atendimento ocorre das 7h às 19h, com possibilidade de extensão até 22h.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de verificar os horários antes de sair de casa. Em caso de dúvidas, a Vigilância Sanitária disponibiliza canais para informações, sugestões e reclamações.