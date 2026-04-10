Setor de RG tem atendimento suspenso em Mimoso do Sul; entenda

A Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul informou a suspensão temporária do atendimento no setor de emissão de RG. Além disso, a medida ocorre devido ao afastamento do servidor responsável pela emissão de documentos, que se encontra em licença e férias.

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De acordo com o comunicado, a administração municipal adotou medidas para reorganizar o serviço. Assim, dois novos servidores foram designados para atuar na função. No entanto, ambos passam por processo de capacitação, etapa necessária para garantir o acesso ao sistema e o início dos atendimentos.

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Além disso, a equipe já realizou parte do treinamento no município de Cachoeiro de Itapemirim. Contudo, ainda precisa concluir a etapa final em Vitória. Dessa forma, a capacitação começa na segunda-feira, dia 06 de abril de 2026, com duração prevista entre três e quatro semanas.

Enquanto isso, o atendimento permanece suspenso até a conclusão desse processo. Portanto, a retomada das atividades depende da finalização da capacitação e da liberação do acesso ao sistema pelos novos servidores.