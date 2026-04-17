Sexta-feira tensa em Cachoeiro com quatro acidentes registrados

Quatro acidentes de trânsito foram registrados em Cachoeiro de Itapemirim nesta sexta-feira (17). As ocorrências aconteceram em diferentes pontos da cidade e deixaram várias pessoas feridas.

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O primeiro acidente ocorreu no início da manhã, no cruzamento da Avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta. Segundo informações iniciais, dois ocupantes da moto ficaram gravemente feridos. Além disso, o motorista do carro também sofreu ferimentos. Até o momento, a dinâmica do acidente não foi divulgada.

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Momentos depois, outro acidente foi registrado na Rodovia do Gavião, no bairro Aeroporto. Nesse caso, uma carreta tombou e deixou três pessoas feridas. Ainda assim, não há detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência.

Além disso, uma colisão entre carro e motocicleta deixou uma pessoa ferida na Avenida Beira Rio. O acidente aconteceu também durante a manhã. No entanto, o estado de saúde da vítima não foi informado.

Por fim, um motociclista ficou ferido após outra colisão entre carro e moto. O acidente ocorreu na Avenida Aristides Campos, no bairro Campo da Leopoldina.