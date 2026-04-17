PRF reforça fiscalização nas rodovias do ES no feriado de Tiradentes

A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo durante o feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21). A operação começa nesta sexta-feira (17) e segue até o dia 21, com foco na redução de acidentes e no monitoramento do fluxo de veículos.

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Mesmo sem um feriado prolongado, a PRF projeta aumento na movimentação, sobretudo em deslocamentos curtos e viagens regionais. As rodovias BR-101, que percorre o litoral, e BR-262, que liga a Grande Vitória ao interior, devem concentrar o maior fluxo, principalmente em direção a cidades turísticas e áreas litorâneas.

Fiscalização será intensificada em trechos críticos

As equipes atuarão com base em análise de risco, reforçando o policiamento ostensivo em pontos com maior índice de sinistros. Além disso, a fiscalização terá como prioridade coibir infrações que aumentam o risco de acidentes graves.

Entre as principais irregularidades monitoradas estão dirigir sob efeito de álcool, excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança ou de dispositivos de retenção infantil.

Ações educativas e monitoramento do tráfego

Além da fiscalização, a PRF realizará ações educativas para conscientizar os motoristas sobre comportamentos seguros no trânsito. Paralelamente, haverá monitoramento constante das condições das rodovias, com resposta rápida em caso de ocorrências que possam impactar o tráfego.

O planejamento também integra a preparação para a Operação Dia do Trabalho, prevista para o início de maio, quando é esperado aumento ainda maior no volume de veículos.