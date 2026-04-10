Sicredi é premiado em 5 categorias pelo BNDES

O Sicredi conquistou destaque nacional ao ser premiado em cinco categorias pelo BNDES, durante evento realizado no dia 7 de abril, em São Paulo. A instituição financeira cooperativa alcançou o primeiro lugar em três das sete categorias avaliadas, consolidando sua atuação no sistema financeiro.

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Entre os principais resultados, o Sicredi liderou os rankings nas categorias “Bancos Cooperativos e Cooperativas de Crédito”, “BNDES Crédito Digital” e “Microcrédito e Pequenos Negócios – Agentes Financeiros”. Além disso, conquistou o terceiro lugar nas categorias “Desenvolvimento da Região Norte” e “Satisfação do cliente”. Dessa forma, a instituição ampliou sua presença entre os principais agentes financeiros do país.

Durante a cerimônia, o diretor executivo de Crédito e Segmentos do Sicredi, Gustavo Freitas, destacou a importância da parceria com o BNDES para impulsionar a economia. Segundo ele, a capilaridade das cooperativas de crédito permite que os recursos cheguem a diferentes regiões do Brasil, sobretudo ao setor rural e empresarial.

Ao longo de 2025, o Sicredi liberou R$ 11,2 bilhões em crédito por meio de linhas vinculadas ao BNDES. Com isso, manteve um desempenho consistente e alinhado às demandas do mercado. Atualmente, a carteira de crédito da instituição nessas linhas soma R$ 35 bilhões, com mais de 230 mil operações ativas em todo o país.

Com mais de 10 milhões de associados, o Sicredi atua em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Além disso, conta com mais de 3 mil agências e oferece soluções financeiras e não financeiras, reforçando seu modelo cooperativo e sua presença nacional.