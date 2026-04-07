Ministério Público Federal define cronograma do estágio 2026; confira datas

O Ministério Público Federal definiu as regras e os horários da prova objetiva online do processo seletivo de estagiários de 2026. A avaliação será aplicada no dia 12 de abril (domingo) e contemplará estudantes de graduação e pós-graduação. No Espírito Santo, o órgão oferece vagas em Direito, Administração, Comunicação Social – Jornalismo, Engenharia Civil e Educação Física, além de pós-graduação em Direito.

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Além disso, o processo estabelece horários distintos conforme o curso, o que exige atenção dos candidatos para evitar atrasos ou perda do acesso ao sistema.

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Cronograma da prova

Primeiramente, os candidatos de graduação em Direito realizarão a prova entre 8h e 9h. Em seguida, os inscritos na pós-graduação em Direito terão acesso liberado das 10h às 11h.

Por outro lado, os demais cursos de graduação farão a avaliação no período da tarde, das 14h às 14h40. O acesso ao ambiente virtual ocorrerá pelo site oficial do processo seletivo, utilizando os dados da conta GovBr.

Entretanto, o órgão exige que todos os participantes realizem um acesso prévio até o dia 9 de abril. Esse procedimento serve para testar o sistema e evitar falhas no dia da prova. Ainda assim, o MPF reforça que não haverá prorrogação de prazo, e problemas técnicos não serão solucionados durante a aplicação.

Divulgação de resultados e recursos

Posteriormente, o gabarito preliminar será divulgado no dia 13 de abril, dentro da própria plataforma, na área de revisão. Caso necessário, os candidatos poderão apresentar recursos no dia 14 de abril, por meio de formulário eletrônico específico.

Na sequência, o MPF publicará o gabarito definitivo em 28 de abril. Já a lista de aprovados na prova objetiva sairá no dia 30 de abril.

Além disso, os candidatos aprovados na área de Direito, tanto na graduação quanto na pós-graduação, participarão de uma etapa adicional. Nesse caso, o processo inclui uma prova discursiva presencial, marcada para o dia 5 de maio.

Bolsa, carga horária e requisitos

Os estudantes selecionados receberão bolsa-auxílio mensal. Para graduação, o valor será de R$ 1.027,82. Já para pós-graduação, o benefício chega a R$ 2.055,65. Além disso, o órgão oferecerá auxílio-transporte diário de R$ 11,58 para atividades presenciais e seguro contra acidentes.

A jornada semanal varia entre 20 e 30 horas. Ainda assim, o estágio poderá ocorrer em formato híbrido, conforme a necessidade do setor.

Por fim, o processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Para participar, o candidato deve estar regularmente matriculado em instituição de ensino conveniada ao MPF.