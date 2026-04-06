Sine de Anchieta está com vagas de empregos nesta segunda-feira

Quem estiver procurando emprego, pode procurar o Sine de Anchieta. Isso porque, nesta segunda (6), o órgão está com várias oportunidades disponíveis em diversas áreas de atuação.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesse sentido, os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. Logo, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

Leia também: Samu abre processo seletivo no Espírito Santo com salários de até R$ 3,5 mil

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).