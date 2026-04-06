Oportunidades

Sine de Anchieta está com vagas de empregos nesta segunda-feira

Os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

Emprego em Anchieta
Foto: Freepik

Quem estiver procurando emprego, pode procurar o Sine de Anchieta. Isso porque, nesta segunda (6), o órgão está com várias oportunidades disponíveis em diversas áreas de atuação.

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Nesse sentido, os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. Logo, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

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O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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