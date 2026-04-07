Sol predomina no ES e temperaturas seguem elevadas

O tempo firme predomina em todo o Espírito Santo nesta terça-feira. Um sistema de alta pressão mantém o ar seco sobre o estado. Com isso, o céu permanece aberto e não há previsão de chuva em nenhuma região. Além disso, as temperaturas seguem elevadas ao longo do dia. No litoral, o vento sopra de forma fraca a moderada, o que contribui para amenizar a sensação térmica em alguns momentos.

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Regiões

Na Grande Vitória, o sol aparece entre poucas nuvens. Portanto, o dia será estável e sem chuva. As temperaturas variam entre 21 °C e 33 °C. Já na capital, Vitória registra mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Enquanto isso, o vento mantém intensidade leve a moderada ao longo do dia, especialmente nas áreas litorâneas.

Na Região Sul, o cenário se repete. O sol predomina e o céu apresenta poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 22 °C e 35 °C, indicando calor mais intenso. Por outro lado, nas regiões mais altas, as temperaturas ficam mais amenas, com mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Já na Região Serrana, o tempo segue estável. O sol aparece durante todo o dia, com poucas nuvens. Além disso, não há expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas, a mínima chega a 21 °C e a máxima a 32 °C. Contudo, nas áreas mais altas, os termômetros marcam entre 17 °C e 31 °C, garantindo manhãs mais frescas.

Outras regiões

Na Região Norte, o dia também será de tempo aberto. O céu terá poucas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 °C e 33 °C. Da mesma forma, a Região Noroeste apresenta condições semelhantes. Nas áreas menos elevadas, os termômetros ficam entre 23 °C e 33 °C. Já em cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 20 °C e a máxima de 30 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o sol aparece entre poucas nuvens. O tempo segue seco e estável, sem previsão de chuva. Além disso, o vento sopra de fraco a moderado no litoral. As temperaturas variam entre 23 °C e 32 °C, mantendo o padrão de calor em todo o estado.