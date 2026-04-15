Startup do ES chega a evento global em Nova York

A startup capixaba NAI Conecta conquistou espaço internacional e representará o Espírito Santo no Vital Voices Global Visionaries Summit, realizado entre os dias 20 e 24 de abril, em Nova York. O evento reúne lideranças femininas de destaque em todo o mundo.

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A representante da startup, Tainara Pereira Caldas, integra um grupo seleto de apenas 20 mulheres escolhidas globalmente. Além disso, ela já havia participado, em 2024, do programa Visionaries, que reuniu cerca de 150 participantes entre quase mil candidaturas. Desde então, a empreendedora estruturou e fortaleceu o projeto.

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A fundadora da NAI Conecta, Tainara Pereira Caldas, afirma que o avanço da startup foi decisivo para a nova seleção. Segundo ela, o Programa Sementes teve papel essencial na consolidação da iniciativa e na evolução do negócio, elevando o projeto a um novo patamar.

A coordenadora do programa, Jamylly Caran, destaca que a conquista evidencia o crescimento da presença feminina na inovação. Para ela, quando há incentivo e formação, mulheres ampliam sua atuação, lideram projetos e inspiram outras trajetórias.

O secretário da Secti, Jales Cardoso, ressalta que o investimento público em inovação cria oportunidades reais para talentos locais alcançarem visibilidade global. De acordo com ele, a participação da startup reforça a estratégia do Estado em fortalecer o ecossistema de tecnologia.

Durante o summit, as participantes terão acesso a capacitações, conexões estratégicas e reconhecimento internacional. Assim, a presença da NAI Conecta projeta o Espírito Santo no cenário global e reforça o impacto das políticas públicas voltadas à inovação.

Programa Sementes

O Programa Sementes, responsável por acelerar a startup, atua no interior do Estado com foco em capacitação, mentorias e conexões. Dessa forma, contribui diretamente para o crescimento de iniciativas que geram impacto econômico e social.