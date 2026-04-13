ES lidera produção de café e consumo supera média nacional

O Espírito Santo se consolida como um dos principais protagonistas do café no Brasil. Além disso, os números recentes reforçam não apenas a força da produção, mas também o hábito enraizado no dia a dia dos capixabas. O consumo elevado e o crescimento de segmentos específicos mostram, portanto, um mercado em plena expansão.

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De acordo com dados do setor, o consumo per capita de café no estado ultrapassa a média nacional. Os capixabas consomem mais de 5 kg por pessoa ao ano. Esse comportamento evidencia uma cultura forte e presente desde cedo. Ou seja, o café não é apenas uma bebida, mas parte da identidade local.

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Cafés especiais

Ao mesmo tempo, o mercado de cafés especiais avança de forma significativa. Esse segmento registra crescimento médio de 25% ao ano no Espírito Santo. Dessa forma, produtores e consumidores passam a valorizar mais qualidade, origem e processos diferenciados. Consequentemente, o estado amplia sua relevância também no cenário premium.

No campo da produção, o Espírito Santo ocupa posição estratégica. O estado é o segundo maior produtor de café do Brasil. Além disso, lidera com destaque a produção de café conilon, responsável por 68% do total nacional. Paralelamente, também mantém presença expressiva no cultivo de café arábica.

Em relação ao desempenho recente, os números impressionam. Em agosto de 2025, por exemplo, o estado embarcou 654 mil sacas de café, um dos maiores volumes do ano. Esse resultado reforça a competitividade capixaba no mercado internacional.

Projeções para 2026

Para 2026, as projeções seguem otimistas. A produção total está estimada em cerca de 19 milhões de sacas. Esse volume representa crescimento de 9% em comparação com 2025. Grande parte desse avanço vem do café conilon, com previsão de 14,9 milhões de sacas. Esse número corresponde a aproximadamente 67% da produção nacional.

Além disso, o café arábica também apresenta recuperação relevante. A estimativa é de 4,2 milhões de sacas, com alta de 26,5%. Esse crescimento ocorre, sobretudo, devido à bienalidade positiva da cultura.

A área cultivada também confirma a força do setor. O Espírito Santo possui cerca de 269,4 mil hectares dedicados ao conilon e 127,5 mil hectares ao arábica. Dessa maneira, o estado mantém uma base produtiva sólida e diversificada.

Cenário internacional

No cenário internacional, o desempenho continua positivo. Apenas no primeiro bimestre de 2026, o estado exportou 479.680 sacas, gerando receita de US$ 132,2 milhões. No entanto, o mercado acompanha de perto a desvalorização do conilon, que pode influenciar os próximos resultados.

Por outro lado, algumas análises indicam um possível ajuste na produção. A consultoria StoneX, por exemplo, projeta um volume de 16,9 milhões de sacas. Essa estimativa considera uma acomodação após a super safra registrada em 2025.

Ainda assim, o Espírito Santo reforça sua posição como líder absoluto na produção de conilon e como o terceiro maior produtor de café arábica do país. Portanto, o estado segue como referência nacional e internacional, unindo tradição, produtividade e inovação.