Sul do ES recebe adaptação teatral de Capitu e Bentinho

O Grupo Teatral Caparaó estreia, em abril, o espetáculo “Capitu e Bentinho”, inspirado no romance “Dom Casmurro”, de Machado de Assis.

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A montagem inicia temporada em Guaçuí e, em seguida, percorre outras cidades do Espírito Santo por meio do Edital de Artes Cênicas da Secretaria de Estado da Cultura (Secult/ES) e da Política Nacional Aldir Blanc.

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A obra original apresenta uma das narrativas mais conhecidas da literatura brasileira. Além disso, o enredo envolve personagens que marcaram gerações e levantam questionamentos recorrentes entre leitores. Dessa forma, a adaptação teatral retoma essa história e propõe uma nova abordagem, conectada às discussões atuais.

Nova leitura de um clássico

O espetáculo coloca em cena os atores Bruna Frari e Danyel Sueth, que interpretam Capitu e Bentinho. Ao mesmo tempo, a montagem busca dialogar com temas contemporâneos, como direitos das mulheres, violência de gênero e desigualdades sociais. Assim, a proposta amplia o olhar sobre a narrativa e atualiza o debate presente na obra.

A direção e dramaturgia também ficam sob responsabilidade de Danyel Sueth. Além disso, a produção aposta em uma releitura que conecta o texto clássico às demandas da sociedade atual, mantendo a essência da história e, ao mesmo tempo, propondo novas interpretações.

Circulação e formação de público

A programação inclui apresentações em Guaçuí, Alegre e Vitória. Além disso, a agenda prevê sessões com entrada gratuita e também apresentações com ingressos disponíveis. Em Vitória, o espetáculo contará com sessão exclusiva para alunos da rede pública, ampliando o acesso ao teatro.

Após algumas apresentações, a equipe realizará debates com o público. Dessa forma, a proposta estimula a reflexão sobre os temas abordados na peça e fortalece o contato entre arte e sociedade.

Agenda de apresentações

A estreia ocorre nos dias 10 e 11 de abril, às 20h, no Teatro Fernando Torres, em Guaçuí, com entrada franca. Em seguida, a peça será apresentada no dia 12 de abril, às 20h, na Biblioteca Municipal de Alegre.

Na capital, Vitória recebe o espetáculo nos dias 17, 18 e 19 de abril, no Theatro Carlos Gomes. A primeira sessão será voltada para estudantes, enquanto as demais terão ingressos disponíveis. Além disso, a produção prevê apresentações futuras em Castelo e Anchieta, com datas ainda a confirmar.

Produção e equipe

O espetáculo reúne equipe técnica composta por profissionais nas áreas de figurino, cenário, iluminação, sonorização e produção. A montagem conta com realização do Grupo Teatral Caparaó, além de apoio institucional da Secretaria de Estado da Cultura e do Ministério da Cultura.