Sul do ES recebe peça infantil com entrada franca
Espetáculo gratuito percorre cinco cidades e busca ampliar o acesso à cultura e incentivar a leitura.
O Coletivo Guaçuí em Cena inicia, nesta terça-feira (21), a circulação do espetáculo infantil “O menino que virou história”. A iniciativa reúne seis apresentações gratuitas. Além disso, o projeto atende público espontâneo e estudantes das redes municipal e estadual.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A proposta busca ampliar o acesso aos bens culturais. Ao mesmo tempo, o grupo investe na formação de plateia e no fortalecimento profissional dos artistas. Dessa forma, a circulação contribui para o desenvolvimento das artes cênicas no Espírito Santo.
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O espetáculo percorre cinco municípios capixabas. Entre eles, estão Guaçuí, Serra, Alegre, Anchieta e Cachoeiro de Itapemirim. A ação integra o edital 19/2024 do Funcultura/PNAB, voltado a projetos para as infâncias.
Além disso, a equipe reformulou o elenco e o cenário. Com isso, a produção passou a se adaptar melhor a espaços alternativos. Dessa maneira, o grupo amplia o alcance das apresentações.
História incentiva leitura
A peça acompanha a trajetória de Rafa, um garoto que não gosta de ler. No entanto, ao frequentar uma biblioteca, ele conhece Zig, uma traça leitora. A partir desse encontro, o personagem descobre o “Reino das Páginas”.
Assim, a narrativa apresenta aventuras e personagens diversos. Além disso, destaca a importância da leitura. O enredo mostra que os livros precisam ser valorizados para que suas histórias continuem existindo.
Elenco e produção
O diretor Carlos Ola conduz o espetáculo. Ele atua junto aos integrantes do coletivo, como Yago Cindra, Rafaela Carvalho, Saulo Matos, Eduarda Pascoal, Matheus Soares, Caio Pereira e Scarlaty Couzi. A sonoplastia fica sob responsabilidade de Neuza de Souza.
Diretor do espetáculo, Carlos Ola ressalta o envolvimento do elenco com o texto. Segundo ele, a obra aborda o incentivo à leitura de forma lúdica. Além disso, os personagens contribuem para reflexões que alcançam crianças e adultos.
Atriz do espetáculo, Rafaela Carvalho interpreta a personagem Zig. Segundo ela, a peça também aborda temas como diferença e aceitação. Dessa forma, o conteúdo amplia o debate sobre convivência e respeito.
Estreia e agenda
A estreia da nova temporada ocorre no dia 21 de abril, às 17h, no Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí. A entrada é gratuita. Em seguida, o espetáculo segue para outros espaços culturais e escolas.
Confira a programação:
- 21 de abril, às 17h – Teatro Municipal Fernando Torres – Guaçuí
- 23 de abril, às 14h – Teatro Municipal Fernando Torres – Guaçuí
- 25 de abril, às 19h – Espaço Cultural Estação Cidadania e Cultura – Serra
- 26 de abril, às 16h – Espaço Rerigtiba – Anchieta
- 27 de abril, às 10h – EEEFM Agostinho Simonato – Cachoeiro de Itapemirim
- 28 de abril, às 19h – Biblioteca Municipal Therezinha Henrique Campos – Alegre
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