Sul do ES recebe peça infantil com entrada franca

O Coletivo Guaçuí em Cena inicia, nesta terça-feira (21), a circulação do espetáculo infantil “O menino que virou história”. A iniciativa reúne seis apresentações gratuitas. Além disso, o projeto atende público espontâneo e estudantes das redes municipal e estadual.

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A proposta busca ampliar o acesso aos bens culturais. Ao mesmo tempo, o grupo investe na formação de plateia e no fortalecimento profissional dos artistas. Dessa forma, a circulação contribui para o desenvolvimento das artes cênicas no Espírito Santo.

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O espetáculo percorre cinco municípios capixabas. Entre eles, estão Guaçuí, Serra, Alegre, Anchieta e Cachoeiro de Itapemirim. A ação integra o edital 19/2024 do Funcultura/PNAB, voltado a projetos para as infâncias.

Além disso, a equipe reformulou o elenco e o cenário. Com isso, a produção passou a se adaptar melhor a espaços alternativos. Dessa maneira, o grupo amplia o alcance das apresentações.

História incentiva leitura

A peça acompanha a trajetória de Rafa, um garoto que não gosta de ler. No entanto, ao frequentar uma biblioteca, ele conhece Zig, uma traça leitora. A partir desse encontro, o personagem descobre o “Reino das Páginas”.

Assim, a narrativa apresenta aventuras e personagens diversos. Além disso, destaca a importância da leitura. O enredo mostra que os livros precisam ser valorizados para que suas histórias continuem existindo.

Elenco e produção

O diretor Carlos Ola conduz o espetáculo. Ele atua junto aos integrantes do coletivo, como Yago Cindra, Rafaela Carvalho, Saulo Matos, Eduarda Pascoal, Matheus Soares, Caio Pereira e Scarlaty Couzi. A sonoplastia fica sob responsabilidade de Neuza de Souza.

Diretor do espetáculo, Carlos Ola ressalta o envolvimento do elenco com o texto. Segundo ele, a obra aborda o incentivo à leitura de forma lúdica. Além disso, os personagens contribuem para reflexões que alcançam crianças e adultos.

Atriz do espetáculo, Rafaela Carvalho interpreta a personagem Zig. Segundo ela, a peça também aborda temas como diferença e aceitação. Dessa forma, o conteúdo amplia o debate sobre convivência e respeito.

Estreia e agenda

A estreia da nova temporada ocorre no dia 21 de abril, às 17h, no Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí. A entrada é gratuita. Em seguida, o espetáculo segue para outros espaços culturais e escolas.

Confira a programação: