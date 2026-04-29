Suspeito de homicídio é preso em Divino de São Lourenço

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um homem com dois mandados de prisão em aberto por homicídio, na noite desta terça-feira (28), no Patrimônio da Penha, zona rural de Divino de São Lourenço, no Sul do Espírito Santo.

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As equipes da 2ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Civil atuaram de forma integrada após troca de informações de inteligência que indicavam o paradeiro do suspeito, identificado como Matheus José Gomes Machado, de 29 anos.

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Durante a chegada ao local, o homem foi localizado dentro da residência e tentou fugir ao perceber a presença policial. No entanto, os agentes conseguiram contê-lo rapidamente. Em seguida, foi confirmada a existência de dois mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio, conforme registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Durante buscas no imóvel, os policiais também apreenderam duas munições, sendo uma de calibre .38 e outra de calibre .36.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde foram adotados os procedimentos legais. A ação reforça a importância da integração entre as forças de segurança na captura de foragidos da Justiça.