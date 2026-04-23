Suspeitos de atirar contra PMs são presos no Espírito Santo

Dois homens, de 25 e 19 anos, suspeitos de atirar contra policiais militares, foram presos nesta quarta-feira (22) durante uma operação integrada das forças de segurança em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ação foi realizada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Penal, e incluiu o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

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De acordo com as investigações, o suspeito de 19 anos estava no bairro Guriri, onde os policiais localizaram uma porção e um cigarro de maconha. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. Já o outro investigado, de 25 anos, foi monitorado e capturado enquanto trafegava pela BR-381, na região de Santa Teresa.

O caso tem origem em um confronto ocorrido em 2024, no bairro Nova Aimorés, quando os investigados trocaram tiros com policiais militares e conseguiram fugir. Na ocasião, uma pistola calibre 9 milímetros, com dez munições, foi apreendida. Após a prisão, os dois foram encaminhados à 18ª Delegacia Regional de São Mateus e, posteriormente, ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.