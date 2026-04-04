Tempo muda no sábado e pode chover no Sul do ES

O tempo segue com poucas nuvens em todo o Espírito Santo durante a manhã deste sábado. No entanto, a partir da tarde, áreas de instabilidade provocadas pela combinação entre calor e umidade favorecem a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas.

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Essas mudanças no tempo atingem principalmente trechos das regiões Sul e Serrana, especialmente nas áreas próximas ao Caparaó. Por outro lado, nas demais regiões do estado, o cenário permanece estável, sem previsão de chuva ao longo do dia.

Além disso, as temperaturas máximas apresentam leve elevação, o que intensifica a sensação de calor, sobretudo nas áreas menos elevadas. Enquanto isso, o vento sopra de fraco a moderado no litoral, sem provocar alterações significativas no padrão do tempo.

Dessa forma, o sábado será marcado por sol na maior parte do Espírito Santo, com mudanças pontuais à tarde em áreas específicas do estado.