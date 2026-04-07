Toma posse primeira mulher prefeita da capital do ES

A primeira prefeita da história da cidade de Vitória tomou posse, nesta segunda-feira (6), na Câmara Municipal de Vitória (CMV).

Cris Samorini (Progressistas) assinou o termo de posse e sucessão definitiva, ambos na presença do presidente da Casa de Leis, Anderson Goggi, e do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, entre outras testemunhas.

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O agora ex-prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que também participou da solenidade, renunciou ao mandato no último dia quatro de abril para disputar o próximo pleito eleitoral como pré-candidato ao comando do Palácio Anchieta.

“Temos sim um futuro muito promissor, e há muito por fazer para dar mais dignidade à vida das pessoas. Eu caminho pela cidade. Minhas raízes, minhas origens, estão fincadas na Cidade de Vitória. Meu pedido é que eu receba apoio dos vereadores, das lideranças, de todos, para entregar uma cidade bem melhor e com ética. Como primeira mulher eu não estou aqui para simbolizar, mas para entregar resultados”, afirmou a prefeita de Vitória.

Samorini é empresária do setor gráfico e líder capixaba. Natural de Vitória, é formada em Administração de Empresas pela Universidade de Vila Velha, com MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Ela também foi a primeira mulher à frente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).