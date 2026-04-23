Totens de segurança: Guaçuí formaliza pedido de instalação de equipamentos

O município de Guaçuí formalizou pedido para a instalação de totens de segurança em pontos estratégicos da cidade. O documento foi protocolado, nesta quarta-feira (22), pelo vereador Valmir Santiago.

“Esse pedido foi a implantação de equipamentos dotados de câmeras de monitoramento, sistemas de comunicação direta com as forças de segurança e recursos tecnológicos avançados. Contribuirá significativamente para a ampliação da vigilância em pontos estratégicos da cidade, promovendo maior sensação de segurança para a população”, explica o vereador.

Prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues, ao lado do vereador Valmir Santiago, em frente a um toten de segurança

A solicitação foi direcionada ao Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Subsecretaria de Segurança Pública.

“Eu levei o prefeito Vagner Rodrigues junto comigo para fazer essa reunião com o Dr. Guilherme Pacífico, nosso subsecretário de segurança, na qual fizemos o pedido a ele. Agora, na próxima semana, estaremos com outra reunião, com o nosso governador Ricardo Ferraço, fortalecendo esses pedidos para que o município possa receber esses totens de segurança”, afirma Santiago.

No ofício, o vereador ainda argumenta que a utilização desse tipo de recurso já tem apresentado resultados positivos em outras cidades, tanto na inibição de práticas criminosas quanto na resposta rápida das autoridades.

Os totens de segurança são instalados em locais com grande circulação de pessoas, como praças, centros comerciais e outros espaços públicos, o que também poderá contribuir para maior efetividade do trabalho de investigação policial.

“Lembrando que esses totens de segurança têm um leitor de reconhecimento facial que poderá identificar pessoas procuradas pela polícia e outras mais, meliantes, que têm mandado de prisão aberto”, destaca o vereador.