Traficante que agrediu e cortou cabelo da ex é preso em Itapemirim

A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira (27), um homem suspeito de tráfico de drogas e de agredir a ex-companheira com um facão, no distrito de Graúna, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

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De acordo com informações da corporação, o suspeito é acusado de ter ferido e cortado o cabelo da vítima com um facão dentro de um bar, no último sábado (25), em um episódio de violência que gerou revolta entre a população.

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Além disso, o mesmo homem já havia se envolvido em uma troca de tiros com policiais militares no último domingo (26), o que intensificou as buscas por sua localização.

Após diligências, os militares conseguiram localizar e prender o suspeito em Graúna. Ele foi encaminhado à delegacia e, depois, para o Centro de Detenção Provisória.