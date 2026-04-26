Trump sofre novo ataque a tiros; saiba quem é o suspeito e por que ele fez isso

Um novo ataque a tiros envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou tensão durante o tradicional jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, realizado na noite deste sábado (25).

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O fato ocorreu no hotel Washington Hilton, onde estavam reunidas autoridades, jornalistas e convidados. Foram ouvidos ntre cinco e oito disparos foram efetuados, provocando pânico no local.

O suspeito foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos, de acordo com a imprensa norte-americana. Conforme a emissora CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos, o homem afirmou às autoridades que tinha como alvo pessoas ligadas ao presidente Donald Trump. Ainda não há confirmação oficial sobre possíveis feridos diretamente relacionados ao ataque.

Morador de Torrance, na Califórnia, cidade localizada nos arredores de Los Angeles, Allen estava hospedado no próprio hotel onde o evento acontecia. A polícia informou que ele portava diversas armas no momento da ação, incluindo revólveres e facas, o que aumentou a gravidade da ocorrência e mobilizou rapidamente as forças de segurança.

Após o fato, o suspeito foi detido e encaminhado para atendimento hospitalar. As autoridades informaram que ele deverá ser formalmente acusado na próxima segunda-feira, respondendo por uso de arma de fogo durante a prática de crime violento e por agressão a agentes federais.