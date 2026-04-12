Turismo no ES cresce 6,1% e bate recorde

O turismo do Espírito Santo avançou 6,1% em janeiro de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. O aumento reflete, sobretudo, o fluxo intenso de visitantes durante as férias escolares, que ampliou a procura por serviços de hospedagem, alimentação e lazer. Além disso, o desempenho garantiu ao estado a sexta posição no ranking nacional e marcou o melhor resultado para o mês desde 2014.

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O resultado ganha ainda mais relevância quando se analisa a sequência de crescimento do setor. Em janeiro de 2025, a atividade já havia avançado 6,6% frente a 2024. Com isso, na comparação entre janeiro de 2024 e janeiro de 2026, o volume de atividades turísticas acumulou alta de 13%. Os dados são do Connect Fecomércio-ES, com base no Índice de Atividades Turísticas (Iatur), do IBGE.

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Coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza explica que o cenário confirma o fortalecimento contínuo do setor. Segundo ele, o turismo capixaba mantém trajetória consistente, principalmente em períodos estratégicos como o verão, quando cresce a circulação de pessoas e aumenta a demanda por serviços.

Durante janeiro, considerado o auge da temporada, muitas famílias aproveitam as férias para viajar. Dessa forma, o consumo de serviços turísticos cresce de forma significativa. No entanto, o período também apresenta forte concorrência com destinos consolidados, como Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Ainda assim, o Espírito Santo amplia sua presença no cenário nacional, com destaque para o turismo de sol e praia.

Turismo em 2025

Ao longo de 2025, o setor manteve crescimento na maior parte do ano. A única exceção ocorreu no inverno, entre junho e agosto, quando houve estabilidade ou leve retração. Nos demais meses, o desempenho superou o registrado em 2024. Inclusive, em nove dos 12 meses, os resultados foram positivos.

Nos meses mais recentes, a tendência de crescimento se intensificou. Desde setembro, as taxas interanuais permanecem acima de 4%, indicando aceleração da atividade. No quarto trimestre de 2025, o setor avançou 5,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já em janeiro de 2026, o volume de atividades superou 10 dos 12 meses de 2025, ficando abaixo apenas de outubro e dezembro.

Mobilidade reforça crescimento

O aumento do turismo também aparece nos indicadores de mobilidade. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 151.441 passageiros desembarcaram no Aeroporto de Vitória em janeiro de 2026, alta de 17,5% na comparação anual. Além disso, desde julho do ano passado, o número de desembarques supera 150 mil passageiros por mês, um patamar inédito frente a 2024.

No transporte terrestre, o cenário também segue positivo. Dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) mostram que 52.110 passageiros chegaram ao estado por meio de transporte fretado em janeiro de 2026, crescimento de 13,9% em relação ao mesmo mês de 2025. O volume representa o maior já registrado nessa modalidade na série recente.