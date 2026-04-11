Vaquinha solidária: criança anos precisa de ajuda para conseguir cadeira de rodas
A família espera garantir mais conforto, dignidade e melhores condições de desenvolvimento para Emanuel.
Uma mãe iniciou uma campanha solidária para garantir qualidade de vida ao próprio filho, que enfrenta uma série de condições de saúde desde o nascimento. Rayane dos Santos Virtuoso mobiliza familiares, amigos e a comunidade para arrecadar recursos por meio de uma vaquinha on-line. O objetivo, sobretudo, é adquirir itens essenciais para o tratamento e o dia a dia da criança.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a mãe, o pequeno Emanuel Virtuoso Silva, de apenas 2 anos, nasceu com mielomeningocele, hidrocefalia, malformação de Chiari tipo 2, pé torto congênito, além de apresentar bexiga neurogênica e intestino preso. Além disso, ele não possui sensibilidade nem movimentos nas pernas, o que exige cuidados constantes e acompanhamento especializado.
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Diante desse cenário, Rayane destaca que o filho precisa, com urgência, de uma cadeira de rodas adequada e de órteses para auxiliar na mobilidade. No entanto, enquanto aguarda a liberação do benefício BPC/LOAS, a família enfrenta dificuldades para arcar com os custos necessários. Por isso, a vaquinha se tornou uma alternativa para tentar suprir as necessidades imediatas da criança.
Ainda conforme o relato, qualquer ajuda faz diferença. A campanha busca, portanto, sensibilizar pessoas que possam contribuir, seja com doações financeiras ou compartilhando a iniciativa. Assim, a família espera garantir mais conforto, dignidade e melhores condições de desenvolvimento para Emanuel.
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