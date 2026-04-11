Vaquinha solidária: criança anos precisa de ajuda para conseguir cadeira de rodas

Uma mãe iniciou uma campanha solidária para garantir qualidade de vida ao próprio filho, que enfrenta uma série de condições de saúde desde o nascimento. Rayane dos Santos Virtuoso mobiliza familiares, amigos e a comunidade para arrecadar recursos por meio de uma vaquinha on-line. O objetivo, sobretudo, é adquirir itens essenciais para o tratamento e o dia a dia da criança.

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De acordo com a mãe, o pequeno Emanuel Virtuoso Silva, de apenas 2 anos, nasceu com mielomeningocele, hidrocefalia, malformação de Chiari tipo 2, pé torto congênito, além de apresentar bexiga neurogênica e intestino preso. Além disso, ele não possui sensibilidade nem movimentos nas pernas, o que exige cuidados constantes e acompanhamento especializado.

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Diante desse cenário, Rayane destaca que o filho precisa, com urgência, de uma cadeira de rodas adequada e de órteses para auxiliar na mobilidade. No entanto, enquanto aguarda a liberação do benefício BPC/LOAS, a família enfrenta dificuldades para arcar com os custos necessários. Por isso, a vaquinha se tornou uma alternativa para tentar suprir as necessidades imediatas da criança.

Ainda conforme o relato, qualquer ajuda faz diferença. A campanha busca, portanto, sensibilizar pessoas que possam contribuir, seja com doações financeiras ou compartilhando a iniciativa. Assim, a família espera garantir mais conforto, dignidade e melhores condições de desenvolvimento para Emanuel.