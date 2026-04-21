Vargem Alta abre processo seletivo para área da saúde
A seleção contempla os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE), além da formação de cadastro de reserva.
A Prefeitura de Vargem Alta abriu o processo seletivo para contratação de profissionais da área da saúde. A seleção contempla os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE), além da formação de cadastro de reserva.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o edital, os candidatos devem possuir ensino médio completo, entre outros critérios estabelecidos. Além disso, a carga horária prevista é de 40 horas semanais. O salário oferecido é de R$ 3.242,00, conforme informado pela administração municipal.
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As inscrições estarão abertas entre os dias 24 de abril e 8 de junho de 2026. Para participar, o candidato deve acessar o site oficial indicado pela organização do processo seletivo. No entanto, é fundamental conferir todas as regras descritas no edital antes de efetuar a inscrição.
A iniciativa busca reforçar os serviços de atenção básica e o combate às endemias no município. Dessa forma, a gestão municipal pretende ampliar o atendimento à população e fortalecer as ações de saúde preventiva.
Por fim, a prefeitura destaca que esta é uma oportunidade para quem deseja atuar diretamente na comunidade. Ao mesmo tempo, o processo seletivo contribui para melhorar a qualidade dos serviços públicos na área da saúde.
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