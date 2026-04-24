Veja as oportunidades disponíveis no Sine Anchieta nesta sexta
O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta.
Nesta sexta-feira (24), o Sine de Anchieta está com vagas de empregos disponíveis para quem está em busca de oportunidades. Assim, o órgão está disponibilizando 21 vagas em diversas áreas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Dessa forma, os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. Assim, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.
O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).
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