Veja as oportunidades disponíveis no Sine Anchieta nesta sexta

Nesta sexta-feira (24), o Sine de Anchieta está com vagas de empregos disponíveis para quem está em busca de oportunidades. Assim, o órgão está disponibilizando 21 vagas em diversas áreas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Feira Jovem Trabalhador abre oportunidades de emprego em Vitória

Dessa forma, os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. Assim, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).