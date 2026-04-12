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Veja onde comprar produtos de farmácias neste domingo

A lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município.

plantão
Foto: Divulgação

Quem precisar de remédios, pode procurar as farmácias que estão de plantão neste domingo (12) em Cachoeiro. Dessa forma, moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.

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Assim, a escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

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Nesse sentido, a lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

Além disso, nas farmácias há outros produtos de higiene e do cotidiano. Desse modo, a população pode encontrar os itens que precisa num mesmo lugar.

PLANTÃO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS

PIRES

  • Endereço: rua Bernardo Horta, 341 – Guandú – em frente ao Mercado da Pedra
  • Tel.: 3522-5920

CATEDRAL

  • Endereço: rua Dona Joana, 07 – Centro – na descida da Padaria Brasil
  • Tel.: 99969-0834

TOTAL FARMA

  • Endereço: rua Lucínia Braga Machado, 02 – Aquidaban em frente ao Supermercado Folha Verde
  • Tel.: 3036-6368

MELHOR PREÇO SUMARÉ

  • Endereço: rua Estrela do Norte, 62 – Sumaré – ao lado do Hospital Infantil
  • Tel.: 3518-0099

BASILÉIA

  • Endereço: rua Basílio Pimenta, 151 – Basiléia – na Pracinha do Basílio Pimenta
  • Tel.: 3518-5429

TREVO

  • Endereço: rua Raul Nassar, 02 – Waldir Furtado Amorim no Trevo do BNH
  • Tel.: 3521-5155

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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Plantão de Farmácias

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