Veja onde comprar produtos de farmácias neste domingo

Quem precisar de remédios, pode procurar as farmácias que estão de plantão neste domingo (12) em Cachoeiro. Dessa forma, moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.

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Assim, a escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

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Nesse sentido, a lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

Além disso, nas farmácias há outros produtos de higiene e do cotidiano. Desse modo, a população pode encontrar os itens que precisa num mesmo lugar.

PLANTÃO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS

PIRES

Endereço: rua Bernardo Horta, 341 – Guandú – em frente ao Mercado da Pedra

Tel.: 3522-5920

CATEDRAL

Endereço: rua Dona Joana, 07 – Centro – na descida da Padaria Brasil

Tel.: 99969-0834

TOTAL FARMA

Endereço: rua Lucínia Braga Machado, 02 – Aquidaban em frente ao Supermercado Folha Verde

Tel.: 3036-6368

MELHOR PREÇO SUMARÉ

Endereço: rua Estrela do Norte, 62 – Sumaré – ao lado do Hospital Infantil

Tel.: 3518-0099

BASILÉIA

Endereço: rua Basílio Pimenta, 151 – Basiléia – na Pracinha do Basílio Pimenta

Tel.: 3518-5429

TREVO