Veja onde comprar produtos de farmácias neste domingo
A lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município.
Quem precisar de remédios, pode procurar as farmácias que estão de plantão neste domingo (12) em Cachoeiro. Dessa forma, moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Assim, a escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.
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Nesse sentido, a lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.
Além disso, nas farmácias há outros produtos de higiene e do cotidiano. Desse modo, a população pode encontrar os itens que precisa num mesmo lugar.
PLANTÃO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS
PIRES
- Endereço: rua Bernardo Horta, 341 – Guandú – em frente ao Mercado da Pedra
- Tel.: 3522-5920
CATEDRAL
- Endereço: rua Dona Joana, 07 – Centro – na descida da Padaria Brasil
- Tel.: 99969-0834
TOTAL FARMA
- Endereço: rua Lucínia Braga Machado, 02 – Aquidaban em frente ao Supermercado Folha Verde
- Tel.: 3036-6368
MELHOR PREÇO SUMARÉ
- Endereço: rua Estrela do Norte, 62 – Sumaré – ao lado do Hospital Infantil
- Tel.: 3518-0099
BASILÉIA
- Endereço: rua Basílio Pimenta, 151 – Basiléia – na Pracinha do Basílio Pimenta
- Tel.: 3518-5429
TREVO
- Endereço: rua Raul Nassar, 02 – Waldir Furtado Amorim no Trevo do BNH
- Tel.: 3521-5155
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