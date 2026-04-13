Chuva ou sol no ES? Veja como fica o tempo nesta terça-feira

Na terça-feira, o sol aparece com mais frequência em todo o Espírito Santo. No entanto, ainda chove de forma esparsa no litoral Nordeste e no extremo Norte.

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De acordo com o Incaper, as temperaturas sobem em todas as regiões. Por outro lado, o céu permanece parcialmente nublado em grande parte do estado.

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Na Grande Vitória, o sol surge entre nuvens ao longo do dia. Ainda assim, há possibilidade de chuva rápida em alguns momentos. As temperaturas variam entre 24 °C e 32 °C. Em Vitória, a mínima é de 24 °C e a máxima chega a 31 °C.

Enquanto isso, na Região Sul, o cenário se mantém semelhante. O sol predomina entre nuvens, porém pode chover rapidamente em determinados períodos. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 22 °C e 33 °C. Já nas áreas altas, as temperaturas ficam entre 17 °C e 30 °C.

Na Região Serrana, o clima continua instável. O sol aparece entre nuvens, contudo há previsão de pancadas rápidas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima chega a 29 °C. Já nas áreas altas, os valores variam entre 18 °C e 27 °C.

Mais regiões

Por outro lado, na Região Norte, o tempo permanece mais fechado. Há muitas nuvens no céu e previsão de chuva em alguns períodos. As temperaturas variam entre 23 °C e 34 °C.

Na Região Noroeste, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia. Além disso, pode chover de forma rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, os termômetros ficam entre 23 °C e 34 °C. Em cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima é de 21 °C e a máxima chega a 32 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o padrão se repete. O sol aparece entre nuvens e há previsão de chuva rápida em alguns períodos. As temperaturas variam entre 23 °C e 33 °C.