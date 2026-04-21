Veja quais farmácias estão de plantão neste feriado

Quem precisar de remédios, pode procurar as farmácias que estão de plantão nesta terça (21) em Cachoeiro. Dessa forma, moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.

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Assim, a escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

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Nesse sentido, a lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.