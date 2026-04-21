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Veja quais farmácias estão de plantão neste feriado

A lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município.

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Foto: MJ_Prototype/iStockphoto›

Quem precisar de remédios, pode procurar as farmácias que estão de plantão nesta terça (21) em Cachoeiro. Dessa forma, moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.

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Assim, a escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

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Nesse sentido, a lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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