Venda Nova promove feira de adoção de cães e gatos
Ao todo, mais de dez animais estarão disponíveis, entre machos e fêmeas.
Venda Nova do Imigrante recebe, nesta sexta-feira (24), mais uma edição da feira de adoção de cães e gatos. O evento acontece das 16h às 22h, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conhecido como Polentão. A ação integra a programação da Feira da Agricultura Familiar e busca incentivar a adoção responsável.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao todo, mais de dez animais estarão disponíveis, entre machos e fêmeas. Além disso, todos já passaram por vacinação, vermifugação e castração. Dessa forma, os pets estão prontos para serem acolhidos por novas famílias. A iniciativa, portanto, amplia as chances de encontrar um lar seguro para os animais.
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Durante o evento, o público poderá interagir com os pets em um espaço preparado para esse contato. Ao mesmo tempo, a programação inclui a presença do mascote Cachorrão e a distribuição de cartilhas educativas do programa Patamigos. Assim, a feira também promove conscientização sobre cuidados e bem-estar animal.
Quem não puder adotar, contudo, ainda poderá contribuir. Entre as opções, estão o arredondamento do valor de compras em loja parceira, com a diferença revertida para a ONG responsável. Além disso, o público pode doar alimentos e acessórios, apadrinhar animais, oferecer lar temporário ou atuar como voluntário em eventos e no abrigo.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Territorial de Venda Nova organiza a ação. Para isso, conta com a parceria da ONG Patinhas Carentes VNI. O evento também envolve o Programa Municipal Patamigos e o Programa do Governo do Estado PetVida. Dessa maneira, a iniciativa reforça o compromisso com a causa animal e mobiliza a comunidade local.
Ficha técnica
- Evento: Feira de Adoção de Cães e Gatos
- Data: 24 de abril de 2026 (sexta-feira)
- Horário: das 16h às 22h
- Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), junto à Feira da Agricultura Familiar
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