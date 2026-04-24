Venda Nova promove feira de adoção de cães e gatos

Venda Nova do Imigrante recebe, nesta sexta-feira (24), mais uma edição da feira de adoção de cães e gatos. O evento acontece das 16h às 22h, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conhecido como Polentão. A ação integra a programação da Feira da Agricultura Familiar e busca incentivar a adoção responsável.

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Ao todo, mais de dez animais estarão disponíveis, entre machos e fêmeas. Além disso, todos já passaram por vacinação, vermifugação e castração. Dessa forma, os pets estão prontos para serem acolhidos por novas famílias. A iniciativa, portanto, amplia as chances de encontrar um lar seguro para os animais.

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Durante o evento, o público poderá interagir com os pets em um espaço preparado para esse contato. Ao mesmo tempo, a programação inclui a presença do mascote Cachorrão e a distribuição de cartilhas educativas do programa Patamigos. Assim, a feira também promove conscientização sobre cuidados e bem-estar animal.

Quem não puder adotar, contudo, ainda poderá contribuir. Entre as opções, estão o arredondamento do valor de compras em loja parceira, com a diferença revertida para a ONG responsável. Além disso, o público pode doar alimentos e acessórios, apadrinhar animais, oferecer lar temporário ou atuar como voluntário em eventos e no abrigo.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Territorial de Venda Nova organiza a ação. Para isso, conta com a parceria da ONG Patinhas Carentes VNI. O evento também envolve o Programa Municipal Patamigos e o Programa do Governo do Estado PetVida. Dessa maneira, a iniciativa reforça o compromisso com a causa animal e mobiliza a comunidade local.

Ficha técnica