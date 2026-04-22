VÍDEO | Homem é flagrado agarrado no teto de viatura da Polícia Militar no ES

Um homem foi flagrado agarrado ao teto de uma viatura da Polícia Militar, em Vila Velha. Segundo informações, ele pulou sobre o veículo ao perceber a presença dos policiais e permaneceu ali por cerca de 800 metros.

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Além disso, o suspeito tentou danificar a viatura ao desferir socos contra o vidro. Ele chegou a quebrar a antena e o giroflex.

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O homem havia deixado o sistema prisional no dia 1º de abril e foi preso novamente por desacato, dano qualificado, ameaça, resistência e desobediência.