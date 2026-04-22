VÍDEO | Homem é flagrado agarrado no teto de viatura da Polícia Militar no ES
Suspeito pulou sobre o veículo, percorreu cerca de 800 metros e ainda danificou a viatura antes de ser detido novamente
Um homem foi flagrado agarrado ao teto de uma viatura da Polícia Militar, em Vila Velha. Segundo informações, ele pulou sobre o veículo ao perceber a presença dos policiais e permaneceu ali por cerca de 800 metros.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, o suspeito tentou danificar a viatura ao desferir socos contra o vidro. Ele chegou a quebrar a antena e o giroflex.
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O homem havia deixado o sistema prisional no dia 1º de abril e foi preso novamente por desacato, dano qualificado, ameaça, resistência e desobediência.
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