VÍDEO | Idosa de 104 anos morre após ser atropelada por caminhão
Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos; caso segue sob investigação.
Uma idosa de 104 anos morreu após um caminhão atingi-la no bairro Novo Mundo, em Várzea Grande, na região de Cuiabá. O acidente aconteceu na última quinta-feira (9) e uma câmera de segurança registrou a ocorrência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Brazilina da Silva, estava em frente à casa onde morava quando o veículo a atingiu. Equipes de socorro prestaram atendimento imediato e a levaram ao pronto-socorro; no entanto, ela não resistiu aos ferimentos.
Leia também: Cinco adaptações de Machado de Assis que você precisa conhecer
O motorista informou que não viu a idosa no momento do atropelamento. Além disso, ele relatou que só percebeu o ocorrido após moradores o alertarem. Em seguida, ele permaneceu no local e auxiliou no socorro.
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo. As autoridades continuam a investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726