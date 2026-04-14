VÍDEO | Idosa de 104 anos morre após ser atropelada por caminhão

Uma idosa de 104 anos morreu após um caminhão atingi-la no bairro Novo Mundo, em Várzea Grande, na região de Cuiabá. O acidente aconteceu na última quinta-feira (9) e uma câmera de segurança registrou a ocorrência.

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De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Brazilina da Silva, estava em frente à casa onde morava quando o veículo a atingiu. Equipes de socorro prestaram atendimento imediato e a levaram ao pronto-socorro; no entanto, ela não resistiu aos ferimentos.

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O motorista informou que não viu a idosa no momento do atropelamento. Além disso, ele relatou que só percebeu o ocorrido após moradores o alertarem. Em seguida, ele permaneceu no local e auxiliou no socorro.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo. As autoridades continuam a investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.