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VÍDEO | Jiboia é flagrada às margens do rio em Cachoeiro e chama a atenção

Animal foi visto em uma casa abandonada próxima à Ponte de Ferro, às margens do rio, nesta quinta-feira.

jiboia Cachoeiro de Itapemirim
Foto: Redes Sociais

Uma jiboia foi vista nesta quinta-feira (9) enquanto acessava uma casa ao lado da Ponte de Ferro, às margens do rio, em Cachoeiro de Itapemirim.

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VÍDEO: redes sociais

Pessoas que passavam pelo local registraram o momento em que o animal desce por uma escada que dá acesso a um imóvel próximo ao rio Itapemirim, na Beira Rio.

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O aquinoticias.com entrou em contato com a Defesa Civil para verificar se o animal foi retirado do local sem maiores danos. No entanto, até o momento, não houve retorno.

Também não foi possível confirmar a localização atual da cobra nem se ela permanece no local onde foi vista.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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Cachoeiro de Itapemirim

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