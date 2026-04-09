VÍDEO | Jiboia é flagrada às margens do rio em Cachoeiro e chama a atenção

Uma jiboia foi vista nesta quinta-feira (9) enquanto acessava uma casa ao lado da Ponte de Ferro, às margens do rio, em Cachoeiro de Itapemirim.

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VÍDEO: redes sociais

Pessoas que passavam pelo local registraram o momento em que o animal desce por uma escada que dá acesso a um imóvel próximo ao rio Itapemirim, na Beira Rio.

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O aquinoticias.com entrou em contato com a Defesa Civil para verificar se o animal foi retirado do local sem maiores danos. No entanto, até o momento, não houve retorno.

Também não foi possível confirmar a localização atual da cobra nem se ela permanece no local onde foi vista.