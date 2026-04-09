VÍDEO | Jiboia é flagrada às margens do rio em Cachoeiro e chama a atenção
Animal foi visto em uma casa abandonada próxima à Ponte de Ferro, às margens do rio, nesta quinta-feira.
Uma jiboia foi vista nesta quinta-feira (9) enquanto acessava uma casa ao lado da Ponte de Ferro, às margens do rio, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Pessoas que passavam pelo local registraram o momento em que o animal desce por uma escada que dá acesso a um imóvel próximo ao rio Itapemirim, na Beira Rio.
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O aquinoticias.com entrou em contato com a Defesa Civil para verificar se o animal foi retirado do local sem maiores danos. No entanto, até o momento, não houve retorno.
Também não foi possível confirmar a localização atual da cobra nem se ela permanece no local onde foi vista.
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