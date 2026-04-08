VÍDEO | Lixo e entulho são jogados próximo a escola em Cachoeiro

Um flagrante registrado na noite desta terça-feira (7) expõe um problema recorrente nas ruas de Cachoeiro de Itapemirim: o descarte irregular de lixo e entulhos.

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Dessa vez, o registro foi feito na Praça do Rotary, no bairro Nova Brasília. Vídeo enviado à redação do AQUINOTICIAS.COM mostra móveis, restos de reforma e sacos de lixo deixados de forma irregular, próximo a Escola Estadual de Ensino Fundamental Rotary.

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De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, apesar dos esforços do município em intensificar as ações de limpeza urbana, ações como essa contribuem para a formação de pontos viciados de descarte. Esses locais acabam estimulando outros moradores a repetir a prática, agravando o problema.

A administração municipal informa que o responsável já foi identificado e deverá ser multado pela equipe de postura.

A prefeitura reforça que o descarte irregular é passível de penalidades e orienta que a população utilize os serviços adequados para o recolhimento de entulhos.