VÍDEO | Mãe fica em estado grave após filho atear fogo em moto em Domingos Martins

Uma mulher, de 56 anos, sofreu queimaduras graves após ser atingidas por chamas de fogo causadas pelo próprio filho durante uma abordagem da Polícia Militar em Domingos Martins, na última segunda-feira (28).

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De acordo com a PM, a equipe abordou uma motocicleta sem placa de identificação, o que motivou os procedimentos administrativos e a retenção do veículo.

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Após receber as orientações, o condutor passou a apresentar comportamento agressivo e deixou o local. No entanto, ele retornou momentos depois com a placa de identificação, embora apresentasse avarias nos pontos de fixação. Em seguida, os policiais informaram novamente que não seria possível regularizar a situação naquele momento, e o homem se afastou e retornou carregando um galão de gasolina.

Diante da situação, os militares emitiram ordens para que ele soltasse o recipiente. Contudo, o suspeito não obedeceu, avançou em direção à motocicleta e lançou gasolina sobre o veículo e sobre a própria mãe, que tentava contê-lo. Logo depois, ele ateou fogo, provocando o incêndio.

Em meio à ocorrência, o suspeito resistiu à prisão, enquanto familiares tentaram impedir a ação policial. Por isso, a equipe utilizou espargidor para conter os envolvidos. Durante a intervenção, um dos policiais chegou a apontar a arma para o suspeito, porém não efetuou disparos.

Com o controle da situação, os militares detiveram o homem e constataram que ele sofreu queimaduras nos braços. A mãe dele teve ferimentos graves no rosto e nos braços.

Atendimento médico

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros no local e encaminhou os dois ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde a mulher permanece sob cuidados intensivos.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito de 33 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio com emprego de fogo, por causar incêndio e resistência à ação policial. Ele será encaminhado para o sistema prisional, assim que receber alta médica.

A equipe recolheu a motocicleta e registrou a ocorrência na 11ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Venda Nova do Imigrante.

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