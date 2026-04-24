Vila de Itapemirim recebe Feira da Agricultura nesta sexta

A Vila de Itapemirim recebe, nesta sexta-feira (24), mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar. O evento será realizado das 6h às 12h, no Espaço José Mauro Sales, reunindo produtores locais e alimentos frescos.

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A feira integra a programação do mês de abril. Além disso, a iniciativa percorre diferentes pontos do município em datas específicas. Dessa forma, a ação fortalece a organização da produção local e amplia o acesso da população aos produtos.

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A programação inclui outras datas já realizadas ao longo do mês. No entanto, nesta sexta, a feira retorna à Vila de Itapemirim. Assim, o evento reforça a presença da agricultura familiar na região e mantém a regularidade das atividades.

A iniciativa valoriza o trabalho do produtor rural. Além disso, contribui para o fortalecimento da economia local e incentiva o consumo de alimentos produzidos no município. Dessa maneira, a feira mantém a conexão entre produtores e consumidores.

A ação conta com organização da Secretaria Municipal de Agricultura. Portanto, a programação segue cronograma definido para o mês de abril, com atividades distribuídas em diferentes localidades.