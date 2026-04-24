Vila de Itapemirim recebe Feira da Agricultura nesta sexta
Evento acontece das 6h às 12h com produtos da agricultura familiar
A Vila de Itapemirim recebe, nesta sexta-feira (24), mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar. O evento será realizado das 6h às 12h, no Espaço José Mauro Sales, reunindo produtores locais e alimentos frescos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A feira integra a programação do mês de abril. Além disso, a iniciativa percorre diferentes pontos do município em datas específicas. Dessa forma, a ação fortalece a organização da produção local e amplia o acesso da população aos produtos.
Leia também: Itapemirim recebe seminário sobre violência de gênero
A programação inclui outras datas já realizadas ao longo do mês. No entanto, nesta sexta, a feira retorna à Vila de Itapemirim. Assim, o evento reforça a presença da agricultura familiar na região e mantém a regularidade das atividades.
A iniciativa valoriza o trabalho do produtor rural. Além disso, contribui para o fortalecimento da economia local e incentiva o consumo de alimentos produzidos no município. Dessa maneira, a feira mantém a conexão entre produtores e consumidores.
A ação conta com organização da Secretaria Municipal de Agricultura. Portanto, a programação segue cronograma definido para o mês de abril, com atividades distribuídas em diferentes localidades.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726