Vila Velha abre 300 vagas gratuitas para circuito funcional

A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Vila Velha iniciou a oferta de 300 vagas gratuitas. Nesse sentido, as aulas de circuito funcional acontecem em diversos bairros da cidade. Assim, a iniciativa amplia o acesso à prática esportiva e, ao mesmo tempo, fortalece ações voltadas à saúde da população.

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Atualmente, o município mantém 12 núcleos ativos, distribuídos nas cinco regiões, com atividades em dias e horários alternados. Além disso, os alunos utilizam espaços apropriados, como quadras de areia, áreas gramadas e ginásios poliesportivos.

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Como participar

Nesse sentido, para participar, o interessado deve ir diretamente ao núcleo escolhido e preencher a ficha de inscrição. Em seguida, precisa apresentar cópias dos documentos pessoais e um atestado médico que comprove aptidão física. Assim, caso surjam dúvidas, a Secretaria disponibiliza atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelos telefones (27) 3149-7430 e 3149-7286. Dessa forma, o processo se torna acessível e organizado para novos alunos.

Assim, o circuito funcional, por sua vez, contribui de maneira direta para a melhoria da qualidade de vida. Isso porque a prática regular desenvolve o condicionamento físico e, ao mesmo tempo, amplia a resistência cardiorrespiratória. Além disso, melhora a flexibilidade, a coordenação motora e a postura corporal. Desse modo, consequentemente, também auxilia no controle do peso e no fortalecimento muscular.

Dessa forma, as aulas seguem uma metodologia dinâmica e variada. Nesse sentido, os exercícios utilizam o peso do próprio corpo e simulam movimentos do dia a dia. Assim, o treino se torna completo, eficiente e acessível para diferentes perfis de participantes, independentemente do nível de condicionamento físico. Portanto, quem estiver interesse basta procurar um dos locais de atividades.

Circuito funcional (acima de 18 anos)

Coqueiral de Itaparica – 15 vagas

Segundas, quartas e sextas-feiras, das 6 às 7h, das 7 às 8h

Segundas, quartas e quintas-feiras, das 18 às 19 horas

Local: Arena Tartarugão – Rua Itaperuna, 150, Coqueiral de Itaparica

Barramares – 30 vagas

Segundas, quartas e sextas-feiras, das 6 às 7h, 7 às 8h e das 8 às 9h

Segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 as 19h

Local: Praça de Barramares

Cristóvão Colombo – 15 vagas

Segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 às 19h e das 19 às 20h

Local: Associação de Moradores de Cristóvão Colombo – Rua Tomás Antônio Gonzaga, s/n, Cristóvão Colombo.

Jardim Marilândia – 25 vagas

Terças e quintas-feiras, das 7 às 8h e das 8 às 9h

Local: Centro Comunitário

Nossa Senhora da Penha – 15 vagas

Terças e quintas-feiras, das 6h30 às 7h30 (público em geral), mas das 7h30 às 8h30 (terceira idade)

Local: Centro Comunitário de Nossa Senhora da Penha

Praia da Costa – 55 vagas

Segunda a sexta-feira, das 7 às 8h

Local: Orla da Praia da Costa, na reta da avenida Champagnat

Rio Marinho – 15 vagas

Segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 às 8h e das 8 às 9h

Local: Rua Santa Julia, 140, Rio Marinho

São Torquato – 30 vagas

Segunda a sexta-feira, das 7 às 8h e das 8 às 9h | Segunda a quinta-feira, das 16 às 17h

Local: Ginásio Osvaldo Rui, São Torquato

Soteco – 40 vagas

Terças e quintas-feiras, das 17 às 18h (terceira idade), mas das 18 às 19h (público em geral)

Local: Movimento Comunitário de Soteco, Rua Monteiro Lobato, 43, Soteco

Terra Vermelha – 10 vagas

Terças e quintas-feiras, das 8 às 9h e das 9 às 10h

Local: Praça dos Movimento da Melhor Idade da Região V – Rua Andorinhas – Terra Vermelha

Ilha dos Bentos – 20 vagas

Segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 20h30

Local: Escola Édson Tavares de Ilha dos Bentos

Praia das Gaivotas – 30 vagas