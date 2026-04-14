Vila Velha abre 300 vagas gratuitas para circuito funcional
O município mantém 12 núcleos ativos, distribuídos nas cinco regiões, com atividades em dias e horários alternados.
A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Vila Velha iniciou a oferta de 300 vagas gratuitas. Nesse sentido, as aulas de circuito funcional acontecem em diversos bairros da cidade. Assim, a iniciativa amplia o acesso à prática esportiva e, ao mesmo tempo, fortalece ações voltadas à saúde da população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Atualmente, o município mantém 12 núcleos ativos, distribuídos nas cinco regiões, com atividades em dias e horários alternados. Além disso, os alunos utilizam espaços apropriados, como quadras de areia, áreas gramadas e ginásios poliesportivos.
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Como participar
Nesse sentido, para participar, o interessado deve ir diretamente ao núcleo escolhido e preencher a ficha de inscrição. Em seguida, precisa apresentar cópias dos documentos pessoais e um atestado médico que comprove aptidão física. Assim, caso surjam dúvidas, a Secretaria disponibiliza atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelos telefones (27) 3149-7430 e 3149-7286. Dessa forma, o processo se torna acessível e organizado para novos alunos.
Assim, o circuito funcional, por sua vez, contribui de maneira direta para a melhoria da qualidade de vida. Isso porque a prática regular desenvolve o condicionamento físico e, ao mesmo tempo, amplia a resistência cardiorrespiratória. Além disso, melhora a flexibilidade, a coordenação motora e a postura corporal. Desse modo, consequentemente, também auxilia no controle do peso e no fortalecimento muscular.
Dessa forma, as aulas seguem uma metodologia dinâmica e variada. Nesse sentido, os exercícios utilizam o peso do próprio corpo e simulam movimentos do dia a dia. Assim, o treino se torna completo, eficiente e acessível para diferentes perfis de participantes, independentemente do nível de condicionamento físico. Portanto, quem estiver interesse basta procurar um dos locais de atividades.
Circuito funcional (acima de 18 anos)
Coqueiral de Itaparica – 15 vagas
- Segundas, quartas e sextas-feiras, das 6 às 7h, das 7 às 8h
- Segundas, quartas e quintas-feiras, das 18 às 19 horas
- Local: Arena Tartarugão – Rua Itaperuna, 150, Coqueiral de Itaparica
Barramares – 30 vagas
- Segundas, quartas e sextas-feiras, das 6 às 7h, 7 às 8h e das 8 às 9h
- Segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 as 19h
- Local: Praça de Barramares
Cristóvão Colombo – 15 vagas
- Segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 às 19h e das 19 às 20h
- Local: Associação de Moradores de Cristóvão Colombo – Rua Tomás Antônio Gonzaga, s/n, Cristóvão Colombo.
Jardim Marilândia – 25 vagas
- Terças e quintas-feiras, das 7 às 8h e das 8 às 9h
- Local: Centro Comunitário
Nossa Senhora da Penha – 15 vagas
- Terças e quintas-feiras, das 6h30 às 7h30 (público em geral), mas das 7h30 às 8h30 (terceira idade)
- Local: Centro Comunitário de Nossa Senhora da Penha
Praia da Costa – 55 vagas
- Segunda a sexta-feira, das 7 às 8h
- Local: Orla da Praia da Costa, na reta da avenida Champagnat
Rio Marinho – 15 vagas
- Segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 às 8h e das 8 às 9h
- Local: Rua Santa Julia, 140, Rio Marinho
São Torquato – 30 vagas
- Segunda a sexta-feira, das 7 às 8h e das 8 às 9h | Segunda a quinta-feira, das 16 às 17h
- Local: Ginásio Osvaldo Rui, São Torquato
Soteco – 40 vagas
- Terças e quintas-feiras, das 17 às 18h (terceira idade), mas das 18 às 19h (público em geral)
- Local: Movimento Comunitário de Soteco, Rua Monteiro Lobato, 43, Soteco
Terra Vermelha – 10 vagas
- Terças e quintas-feiras, das 8 às 9h e das 9 às 10h
- Local: Praça dos Movimento da Melhor Idade da Região V – Rua Andorinhas – Terra Vermelha
Ilha dos Bentos – 20 vagas
- Segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 20h30
- Local: Escola Édson Tavares de Ilha dos Bentos
Praia das Gaivotas – 30 vagas
- Segunda a quinta-feira, das 6 às 7 e das 7 às 8h
- Local: Praça Benedito Marques Lima (Bené), Praia das Gaivotas
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