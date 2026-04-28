Vila Velha: feira oferta mil vagas de emprego e estágio

A Feira de Emprego e Estágio da Multivix, em Vila Velha, vai ofertar cerca de mil vagas para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. A ação acontece nesta terça-feira (28), no campus da instituição, no bairro Jockey de Itaparica, com entrada gratuita e expectativa de receber aproximadamente 2 mil pessoas ao longo do dia.

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A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do Sine Vila Velha, participa como apoiadora do evento. Assim, a programação será dividida em dois turnos (das 9h às 12h e das 18h às 21h).

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Isso ampliará o acesso tanto para estudantes quanto para trabalhadores. Para participar, os candidatos devem apresentar documentos pessoais, como RG, CPF ou CNH, além do currículo, caso possuam.

Oportunidades para diferentes níveis

Além disso, a feira contempla oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, desde o Ensino Médio até o Ensino Superior. Entre as áreas com vagas disponíveis estão Administração, Psicologia, Biomedicina, Recursos Humanos, Direito, Publicidade e Propaganda, Marketing, Ciência da Computação e Educação Física. Com isso, o evento fortalece as chances de inserção ou recolocação profissional na cidade.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, destacou a relevância da iniciativa.

“Vila Velha vive um cenário econômico aquecido, com novas vagas surgindo constantemente. A presença do Sine na feira reforça o compromisso da gestão em conectar trabalhadores às empresas”, explica.

Assim, durante o evento, os participantes poderão conversar diretamente com recrutadores, conhecer as vagas disponíveis, cadastrar currículos e, sobretudo, ampliar a rede de contatos profissionais. Entre as instituições confirmadas estão o Sine Vila Velha, Grupo Autoglass, Grupo Sá Cavalcante, Loga Internet, Solo Brasil/Brasil Center, Fotus Energia Solar, CIEE-ES, Meu Estágio e Instituto Formar.

Serviço

Feira de Emprego e Estágio