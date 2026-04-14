Vitória nomeia 100 professores para reforçar Educação Especial

A Prefeitura de Vitória nomeou 100 professores aprovados em concurso público para reforçar a Educação Especial na rede municipal. A medida, portanto, amplia o atendimento educacional inclusivo e fortalece o quadro de profissionais nas escolas da capital. O Edital de Convocação e Nomeação nº 003/2026 foi publicado no Diário Oficial da última sexta-feira (10), oficializando o chamamento dos candidatos.

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Os profissionais convocados devem comparecer ao setor de Atendimento de Recursos Humanos da Prefeitura, localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1927, em Bento Ferreira. O atendimento ocorrerá nos dias 16 ou 17 de abril, das 9h às 17h.

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Nesse momento, os nomeados precisam apresentar o laudo médico admissional, que será emitido pela Medicina do Trabalho do município. Assim, o processo garante a aptidão dos novos servidores para o exercício da função.

A posse

Para a posse, o candidato deve entregar cópias autenticadas dos documentos exigidos, conforme previsto no Anexo II do Edital nº 001/2024. Além disso, é obrigatório realizar o agendamento eletrônico no site da Prefeitura de Vitória. O interessado deve selecionar a opção “Atendimento RH” e, em seguida, escolher o serviço “Encaminhamento/Posse Efetivo”, definindo data e horário disponíveis.

Com essa nova convocação, o município já soma 179 profissionais chamados no primeiro concurso específico para a Educação Especial. Dessa forma, a gestão municipal amplia a rede de apoio aos estudantes com deficiência e fortalece a inclusão no ensino público.

A prefeita de Vitória, Cris Samorini, destacou a relevância da iniciativa para a política educacional do município.

“A administração pretende continuar realizando novas nomeações. A medida reforça o compromisso com uma educação planejada, segura e voltada para quem mais precisa”, explica.

Já a secretária de Educação, Juliana Rohsner, ressaltou o caráter inédito da iniciativa. De acordo com ela, o cargo específico para a Educação Especial foi criado na atual gestão. A secretária explicou que os professores atuam diretamente com crianças com deficiência e, por isso, a convocação amplia o alcance do atendimento educacional inclusivo.